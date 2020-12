Pressing Germania per autorizzazione vaccino "prima di Natale"

Berlino, 15 dic. (askanews) - Pressing della Germania per avere il vaccino anti-Covid "prima di Natale". È quanto ha richiesto il paese - ha annunciato il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn - mentre crescono le polemiche per la decisione dell'Ema, l'agenzia europea per i medicinali, di comunicare la validazione del vaccino BioNTech/Pfizer al più tardi il 29 dicembre, mentre le vaccinazioni sono già iniziate negli Stati Uniti e in Gran Bretagna."Le nostre autorità nazionali, come altre, sostengono le autorità europee come meglio possono, e l'obiettivo è di ottenere l'approvazione (del vaccino, ndr) prima di Natale. Vogliamo iniziare le vaccinazioni in Germania prima delle fine dell'anno, non proprio alla fine dell'anno, ma non appena riceveremo l'approvazione".Il 16 dicembre la Germania entrerà in un lockdown duro, che prevede la chiusura di negozi non essenziali, bar e ristoranti e scuole, almeno fino al 10 gennaio. I berlinesi - come si vede dalle immagini di Afp - hanno approfittato dell'ultimo giorno per fare le compere di Natale.