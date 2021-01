(Agenzia Vista) Roma, 6 gennaio Primi vaccinati Covid a Tor Vergata, il pediatra: “Non vedevo l’ora che mi chiamassero” “Non vedevo l’ora che mi chiamassero per fare questo vaccino. Mi sembra strano che alcuni rifiutino questa opportunità per noi, per i nostri pazienti e i nostri familiari. Vacciniamoci tutti, non facciamoci scappare questa opportunità” sono le parole di un pediatra romano appena vaccinatosi contro il Covid-19 al Policlinico di Tor Vergata di Roma. 01_08 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev