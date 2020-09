(Agenzia Vista) Roma, 29 settembre 2020 Primo giorno di lezioni in presenza all'Università, ecco gli studenti della Sapienza di Roma Riaprono anche le università, con grande fatica e tanta organizzazione. Lezioni divise tra frontali e online, per evitare assembramenti. Lunghe file agli ingressi, dove i controlli sono rigorosi. Si può accedere all’interno degli atenei solo per seguire un corso, non si può sostare senza un'adeguata motivazione. Gli studenti sono fiduciosi: “L'organizzazione è buona, si adotta il distanziamento sociale in aula ed è obbligatorio indossare la mascherina. Siamo soddisfatti, nonostante tutto. Dopo lunghi mesi senza lezioni, poter tornare all’università segna un passo importante. Speriamo bene per il prossimo semestre, che si possa tornare tutti in presenza”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev