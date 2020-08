Primo giorno di tamponi a Malpensa, ecco come e' andata

(Agenzia Vista) Roma, 20 agosto 2020 E' andato bene i lprimo giorno di tamponi per chi atterra a Malpensa. Priorità per stranieri e residenti e domiciliati a Milano: per loro tampone immediato al rientro da Spagna, Grecia, Malta e Croazia. E l'assessore Gallera precisa: "Da domani a Malpensa saranno fatti i tamponi ai turisti stranieri, poi ai cittadini italiani, sia lombardi che residenti in altre Regioni. Il procedimento: Sea mette a disposizione un'area speciale del sito, ci si registra col numero di prenotazione e una volta atterrati si fa il tampone. Solo chi atterra con un volo di transito non è vincolato. Tutti gli altri possono usufruire del servizio in aeroporto oppure prendere contatto con la propria Ats territoriale e farlo in seguito. Courtesy Lnews. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev