(Agenzia Vista) Bologna, 25 dicembre 2020 Primo giorno di zona rossa, un ristoratore di Bologna Dovremo buttare tutti i panettoni “Facciamo l’asporto obbligati, potevano evitarlo di farlo nella giornata del 24, si poteva fare dal 25 in avanti che eravamo più propensi. Da oggi tutto quello che abbiamo, tutti i panettoni dovremo buttare via tutto. Avevo tante prenotazioni al bar e al ristorante, il ristorante l’ho dovuto chiudere per forza”. Questa la testimonianza di Gigi Cuomo del Bar Gigi a Bologna, sul primo giorno di zona Rossa per il lockdown delle feste invernali. / Etv Bologna Durata: 01_56 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev