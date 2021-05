Primo Maggio, Fratoianni (Si): "Grazie Fedez. Cambiare aria in Rai"

(Agenzia Vista) Roma, 02 maggio 2021 "Per prima cosa Fedez ha fatto bene a dire quelle cose e in quel modo e poi abbiamo ancora un grosso problema in Italia, la libertà di informazione e autonomia dalla politica, anche e non solo in Rai". Così il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev