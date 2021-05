Primo Maggio, Mattarella: "Augurio più forte a chi ha perso lavoro"

(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2021 "La festa del lavoro è la festa della democrazia, perché il lavoro è il fondamento della Repubblica. Una Repubblica che non potrebbe vivere senza lavoro dignitoso per tutti, neanche per la ripresa che vogliamo. Il lavoro porterà fuori il Paese dall'emergenze, è il motore della ripartenza e della ricostruzione e della rinascita". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento per le celebrazioni del primo maggio. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev