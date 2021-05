Primo maggio, Mattarella: "Sfruttamento e morti sul lavoro non sono tollerabili"

(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2021 "Non sono tollerabili sfruttamento e violenza nei confronti dei lavoratori immigrati, che contribuiscono al benessere della nostra comunità e non si può consentire che vivano in condizioni non compatibili con la dignità delle persone. Diritto al lavoro è diritto alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Ancora troppe morti a causa di norme eluse e violate. Non è tollerabile.", così il Presidente della Repubblica Mattarella alla cerimonia per il primo maggio al Quirinale. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev