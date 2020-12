(Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2020 Primo volo ritorni da Uk, “Tampone in Inghilterra organizzazione scandalosa, in Italia perfetta” “Il tampone che ho fatto lì, ci hanno fatto aspettare tantissimo. Ci hanno dato i risultati dopo tantissimo tempo, lì organizzazione scandalosa. Qui organizzazione perfetta, sul tampone, subito. Gli italiani sono stati un po' abbandonati lì, però”. Queste le parole di uno degli intervistati dal primo volo organizzato per il ritorno dal Regno Unito dopo la chiusura dei voli, esclusivamente per residenti in Italia e persone in condizioni di criticità. Il volo è atterrato all’Aeroporto Leonardo da Vinci a Fiumicino (RM). Durata: 02_56 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev