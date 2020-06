(Agenzia Vista) Veneto, 13 giugno 2020 La processione di S. Antonio ai tempi del covid. Casellati sorvola Padova in elicottero con la reliquia del santo La Presidente del Senato Elisabetta Casellati, in occasione della celebrazione di S. Antonio da Padova, ha sorvolato in elicottero le zone più colpite dalla pandemia nel Veneto. Con la Presidente ha volato anche la reliquia di S. Antonio da Padova Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev