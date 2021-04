Processo Floyd, Biden: prove "schiaccianti" contro Derek Chauvin

New York, 20 apr. (askanews) - Secondo il presidente deli Stati uniti Joe Biden le prove nel caso contro l'ex ufficiale di polizia di Minneapolis, Derek Chauvin, accusato di aver ucciso George Floyd, sono "schiaccianti"."Sono una buona famiglia. E chiedono pace e tranquillità a prescindere dal verdetto - ha detto riferendosi ai parenti di Floyd che ha incontrato -. Sto pregando che il verdetto sia quello giusto, penso che sia schiacciante a mio giudizio. Non lo direi se la giuria non fosse ora riunita a porte chiusa e potesse sentirmi dire questo" ha detto Biden rispondendo ai giornalisti nello Studio Ovale.È insolito, infatti per un presidente valutare un caso del genere, prima di un verdetto.