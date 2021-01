(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2021 Procida Capitale della Cultura 2022, l'annuncio di Franceschini su Zoom "È Procida la capitale italiana della cultura per il 2022". Lo ha comunicato in diretta Zoom il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini al termine della selezione svolta da una giuria di esperti presieduta dal prof. Stefano Baia Curioni. Raimondo Ambrosino, il sindaco della cittadina campana, collegato in diretta, non è riuscito a trattenere la grande emozione per l'ambita nomina. Mibact Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev