(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2021 Produzione di vaccini, Borghi (Lega): "Produrli in Italia sicuramente converrebbe " "Sono d'accordo a tutte le produzioni possibili italiane. Quanto più noi produciamo in Italia quanto più possiamo spendere. Questa è una cosa che si capisce poco. Ma la cosa che ci consentirà di avere capacità di spesa per rimettere in moto l'economia dipende dal nostro deficit commerciale, se è un surplus come l'attuale quanto più è alto quanto più noi possiamo a spendere. Se l'italiano comincia a spendere o compra prodotti domestici o prodotti fatti all'estero. Questi abbassano il surplus commerciale i primi invece è una partita interna. Possiamo permetterci di mettere in circolo denaro, e far star meglio gli italiani, quanto più sono i nostri prodotti che vendiamo all'estero. Produrre internamente delle cose sicuramente conviene." Così Claudio Borghi (Lega) Lega uscendo da Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev