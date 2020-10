Professore decapitato a Parigi, Macron: "Nazione al fianco di tutti gli insegnanti" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Parigi, 17 ottobre 2020 Professore decapitato a Parigi, Macron: "Nazione al fianco di tutti gli insegnanti" “Stasera voglio dire a tutti gli insegnanti di Francia che siamo con loro, che la nazione intera è al loro fianco oggi come domani per proteggerli, difenderli e per permettergli di fare il loro mestiere che è crescere dei cittadini liberi. Non è un caso che stasera sia un insegnante che questo terrorista ha ucciso perché ha voluto colpire la Repubblica, la luce, la possibilità di fare dei nostri figli dei cittadini liberi che credano o no o di qualsiasi religione siano. Questa è la nostra battaglia.” Così il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha commentato la notizia dell’uccisione di un professore nella periferia di Parigi, definendolo vittima di un attacco terroristico islamico. / Facebook Emmanuel Macron Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev