(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 ottobre 2020 Professore ucciso a Parigi, l'omaggio dell'Europarlamento: "Terrore si combatte con l'istruzione" L'Europarlamento ha omaggiato con un minuto di silenzio in apertura della sessione plenaria a Bruxelles Samuel Paty, il professore barbaramente ucciso in Francia in un attacco terrorista islamico. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev