(Agenzia Vista) Kenya, 17 maggio 2020 Profugo burundese in Kenya che produce sapone riduce i prezzi per aiutare nella lotta al covid Profugo burundese, Innocent Havyarimana produce e vende sapone dal 2015. Per aiutare a prevenire la diffusione del coronavirus, ha aumentato la produzione e ridotto i prezzi in modo che più persone possano usare il sapone per lavarsi le mani. / Un.org Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev