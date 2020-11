(Agenzia Vista) Milano, 7 Novembre 2020 Progetto Arca inaugura la nuova Cucina mobile a Milano, distribuiti i primi pasti caldi ai bisognosi Progetto Arca ha inaugurato il 7 novembre in Stazione Centrale a Milano il suo nuovo servizio di Cucina mobile. Il progetto punta a fornire sostegno alle persone fragili che vivono in strada e non hanno accesso a cibo caldo. Durante l’inverno il foodtruck distribuirà circa 120 pasti caldi cucinati al momento ogni sera, per 5 giorni a settimana. Sono stati distribuiti i primi pasti caldi a chi ne ha fatto richiesta. Durata 01_00 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev