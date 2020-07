(Agenzia Vista) Roma, 28 luglio 2020 Proroga stato emergenza, Conte: "Da opposizioni interventi polemici e ideologici" "Di solito non replico, in questo caso faccio un'eccezione. Ho visto interventi dell'opposizione colorati di venature polemiche e anche ideologiche". Così il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della replica agli interventi dei senatori dopo le comunicazioni all'Aula sulle ulteriori iniziative per l'emergenza Covid-19. / Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev