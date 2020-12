(Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2020 Proteggiamo la scuola, l'augurio natalizio dei bambini per il ritorno tra i banchi in sicurezza Un video natalizio con protagonisti i bambini per l'augurio di tornare presto a scuola in sicurezza. Il Ministero dell'Istruzione ringrazia i bambini su Facebook: "In questi mesi le nostre bambine e i nostri bambini sono stati bravissimi. Hanno rispettato tutte le regole, proteggendo la loro scuola". Proteggiamola anche noi 00_36 Ministero Istruzione Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev