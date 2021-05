(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2021 "L'associazione Consumatori Italiani più forti è oggi in piazza a Roma per manifestare per un immediato sblocco di tutti gli sfratti, chiedendo la restituzione della casa ai legittimi proprietari, rispetto dell'art. 42 della Costituzione e indennizzi ai proprietari. Il governo intervenga per porre fine al fenomeno dell'occupazione abusiva di immobili", così Biagio Camicia, presidente nazionale dell'Associazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev