(Agenzia Vista) Roma, 5 novembre Protesta dei tassisti al Ministero dell’Economia. Le immagini del sit-in Si sono radunati di fronte alla sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze di Via XX settembre a Roma i tassisti in protesta contro le misure prese dal Governo per fronteggiare la pandemia. Durata: 02_19 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev