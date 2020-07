(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2020 Protesta della Lega in Aula al Senato contro Azzolina: "Si dimetta" I senatori leghisti hanno esposto uno striscione con la scritta 'Azzolina Bocciata, commissariata, va bocciatà'. La senatrice della Lega, Valeria Alessandrini, ha detto durante il suo intervento che "il ministro è stato di fatto commissariato da Conte con Arcuri che gestirà l'avvio del nuovo anno scolastico. Durante l'emergenza ha dimostrato tutta la sua incapacità: prima si è inventata i divisori in plexiglas, poi le quote di ingresso in aula e sempre nella totale incertezza sull'inizio dell'anno scolastico. E' ormai chiaro a tutti che non sia la persona adatta per gestire la fondamentale partita della formazione dei nostri figli". / Camera TV Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev