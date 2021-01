(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2021 Protesta riapertura scuole a Montecitorio. Gli studenti: “Vogliamo trattativa con il Ministero” “Noi vogliamo tornare nelle nostre scuole con un senso, vogliamo che la riapertura sia duratura e permanente, però la rivogliamo. Non vogliamo la didattica a distanza, vogliamo solo le nostre scuole, ma nel modo in cui diciamo noi. Rivogliamo le nostre scuole. Vogliamo intavolare una trattativa, un tavolo di confronto con il Ministero dell’Istruzione per portare ad un rientro che segua la voce degli studenti, per portare ad un rientro che tenga conto delle istanze di tutti coloro che vivono il mondo della scuola”. Così un manifestante davanti a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev