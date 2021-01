(Agenzia Vista) Mosca, 01 gennaio 2021 Putin: "Manteniamo coesione e non pieghiamoci di fronte a difficoltà, lotta al covid non è finita" "Purtroppo l'epidemia non è stata ancora completamente fermata. La lotta per contrastarla non si ferma nemmeno per un minuto, molti operatori sanitari sono in servizio questa notte di festa, dobbiamo preservare la nostra unità". Così il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso di Capodanno. 00_58 ????????? ?????? Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev