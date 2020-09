Putin promette a Lukashenko prestito da 1,5 miliardi di dollari

Mosca, 14 set. (askanews) - Prestito da 1,5 miliardi di dollari a Minsk e la promessa di risolvere la crisi senza interferenze straniere, benché siano necessarie riforme costituzionali. È evidentemente un grosso fastidio per Mosca la crisi politica a Minsk e così Vladimir Putin, nei commenti trasmessi da Sochi, in Russia, nel corso del suo incontro con il collega bielorusso, ha affermato di ritenere logica e tempestiva una proposta di Lukashenko per attuare la riforma della Costituzione. E gli ha anche promesso: "Sarete i primi a ricevere il nostro vaccino" contro il Covid 19.Questo a telecamere accese, mentre Lukashenko incolpava i media di distorcere la realtà. Ovvero le botte in piazza viste tra le forze di sicurezza e pacifici manifestanti. "Noi liberiamo parte di Minsk per chi vuole passeggiare e distrarsi nel week end, in modo che possano camminare": così Lukashenko ha giustificato le violenze della sua polizia antisommossa contro la folla dei manifestanti che chiedono più democrazia.