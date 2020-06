Putin: vertice nucleare con Cina, Francia, Usa e Gran Bretagna

Milano, 22 giu. (askanews) - Vladimir Putin annuncia un vertice nucleare con Xi Jinping, Macron, Trump e Johnson: "speriamo che tale incontro in presenza possa avvenire appena possibile", dice. Dell'iniziativa russa per una riunione dei leader dei cinque Stati dotati di armi nucleari, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, parla il presidente russo in un articolo offerto al Corriere della Sera dall'Ambasciata russa a Roma, in occasione dei 75 anni della fine della Seconda guerra mondiale. Il testo è uscito in versione integrale sulla rivista conservatrice americana The National Interest.Mentre la Russia continua a fronteggiare la sfida del Covid 19, un referendum costituzionale si svolgerà dal 25 giugno al 1 luglio e, se approvato, includerà un cambiamento che consentirebbe al 67enne leader, al potere dal 1999, di coprire altri due termini di sei anni al Cremlino dopo il 2024, mentre in base alle leggi vigenti dovrebbe essere obbligato a dimettersi. L'Oms intanto avverte che eventi di massa potrebbero pregiudicare l'andamento dei contagi nella crisi del Covid 19.