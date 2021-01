Quei guanti di Sanders... torna la Bernie-mania sui social

Milano, 21 gen. (askanews) - Non ha vinto nemmeno la seconda volta le primarie dem e la Casa Bianca per lui resta un miraggio. Ma per molti, Bernie Sanders resta sempre il numero uno. Almeno per i social, dove il senatore del Vermont ha conquistato la gloria di numerosissimi meme dedicati a lui nel giorno del giuramento del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Seduto in modo poco composto, infreddolito, Sanders si è presentato a Washington imbacuccato in una giacca a vento e con dei guanti, delle moffole a tema nordico, che hanno subito attirato l'attenzione dei fotografi presenti alla cerimonia. Da qui è scattata l'ironia social attraverso dei meme affettuosi il fotomontaggio di Sanders in posa ogni volta in una scena diversa. Sanders seduto sul trono di spade, o sulla panchina di Forrest Gump. Sanders con Marina Abramovich o portato via con la sedia dai trumpiani che hanno invaso Capitol Hill. O ancora un Sanders, sempre coerente e imperturbabile, coi suoi bei guanti colorati sulle montagne russe.Insomma, la sandersmania continua. E almeno attraverso i social quella poltrona alla Casa Bianca è diventata sua. Almeno per il breve tempo di un meme.