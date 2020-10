(Agenzia Vista) Caserta, 01 ottobre 2020 Quota 100, Conte: "Non ho rinunciato, al lavoro su interventi da fare" "Quota 100 nasce come triennale, non è che ho rinunciato, ho già chiarito che non verrà prorogata. Siamo già al lavoro con la ministra Catalfo sugli interventi da fare, come Ape sociale e opzione donna". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando a margine della visita in un istituto di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev