(Agenzia Vista) Voghera, 27 settembre 2020 Quota 100, Salvini “Non si tocca, saremo irremovibile dentro e fuori dal parlamento” Le parole del leader della lega Matteo Salvini a margine del comizio elettorale a Voghera (Pavia): “Quota 100 e opzione donna non si toccano e non si alza età per andare in pensione, saremo irremovibile dentro e fuori dal parlamento” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev