Roma, 26 feb. (askanews) - Raccoglimento e commozione alla Farnesina e nelle Ambasciate e Consolati da Accra a Varsavia, da Tel Aviv a Ottawa, Yangon, Mosca e in tutto il mondo, per l'Ambasciatore Luca Attanasio e il Carabiniere Vittorio Iacovacci uccisi in un attacco nella Repubblica democratica del Congo. Tutti in piedi e i silenzio, a distanza di sicurezza per commemorare i due italiani deceduti.