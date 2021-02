Roma, 18 feb. (askanews) - "Noi a livello nazionale sosteniamo una legge elettorale proprozionale, il tema delle alleanze non c'è, ci può essere semmai in Parlamento. A livello locale si valuta situazione per situazione ma non c'è un quadro organico. Non abbiamo deciso da nessuna parte che c'è una una eterna alleanza tra il Pd e il M5s. Oggi c'è da pensare ad altro". Lo ha affermato il deputato del Pd, Filippo Raciti.