(Agenzia Vista) Roma, 04 agosto 2020 Raggi: "32 nuove caditoie nel quartiere Tor Vergata per risolvere problema allagamenti" La sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook: "I residenti del quartiere Tor Vergata, nel Municipio VI, lo sanno bene: ogni volta che pioveva, via di Tor Vergata si allagava e creava forti disagi a chi ogni giorno percorreva quella via. Sapete perché succedeva? Perché in quel tratto non erano mai state realizzate le caditoie. Per questo siamo intervenuti con un importante lavoro di manutenzione straordinaria. Questa mattina ho fatto un sopralluogo nel cantiere dove al momento sono in corso le operazioni di realizzazione della rete di raccolta delle acque piovane, con la messa in posa di ben 32 caditoie collocate nei punti di maggior allagamento. L’intervento procederà poi con il rifacimento dell’intero tratto della strada, circa 500 metri, che va da via Casilina a viale della Sorbona, e con il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale.L’obiettivo è realizzare sempre più Strade Nuove per i nostri cittadini, per migliorare la viabilità e rendere la città più sicura e decorosa." Facebok Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev