(Agenzia Vista) Roma 6 gennaio Raggi al centro Covid di San Pietro: “Fondamentale occuparsi degli ultimi” “Fondamentale per gli ultimi di cui non si occupa mai nessuno. Un grazie enorme per tutta quest’opera. In questo modo le persone senza fissa dimora possono essere inserite in comunità una volta verificato che non sono pericolose per sé stesse e per gli altri” lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi durante la visita al centro Covid di San Pietro. 01_54 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev