Raggi: "Al via Gabiinsieme, riapre area archeologica con visite per adulti e bambini"

(Agenzia Vista) Roma, 31 maggio 2021 "Oggi annunciamo un momento importante, il progetto Gabiinsieme, la riapertura del sito archeologico di Gabii in sette giornate dove sarà possibile effettuare visite per adulti e bambini. Tutto parte da un protocollo che ha visto coinvolti maggiori enti di ricerca presenti sul territorio di Roma. Un progetto di ricerca che ha coinvolto il Comune di Frascati, Istituto nazionale fisica industriale, Enea, e Città di Roma. Tutti questi soggetti hanno collaborato per riaprire questo importante sito archeologico che arriva nel 2021, come segnale di speranza per la ripartenza". Lo ha annunciato la sindaca di Roma Raggi. Campidoglio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev