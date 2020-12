Raggi assolta in appello su nomine: "Ora in M5s riflettano in tanti"

(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2020 La sindaca di Roma Viginia Raggi è stata assolta in appello nell'ambito del processo per le nomine in Campidoglio. «Credo che quella di oggi sia una mia vittoria, una vittoria del mio staff e delle persone che mi sono state accanto in questi 4 lunghi anni di solitudine politica, ma non umana. Oggi molte persone dovranno riflettere, soprattutto nel M5s. Troppo facile oggi salire sul carro del vincitore, magari con parole di circostanza, dopo anni di silenzio». Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi. «Se vogliono fare davvero qualcosa per me è bene che diano risorse alla mia città. In questo momento si discute la legge di bilancio. Facessero il loro dovere politico, altrimenti il resto sono solo chiacchiere», ha aggiunto Raggi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev