(Agenzia Vista) Roma, 19 luglio 2020 Raggi: "Da settembre via a progetto pubblico per riqualifica Via dei Lucani a San Lorenzo" La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla cerimonia per il 77°anniversario delle incursioni aeree sul quartiere Tiburtino-San Lorenzo, le celebrazoini al Parco dei Caduti del 19 luglio 1943 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev