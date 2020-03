(Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2020 Raggi dopo un controllo alla Caffarella: "Così non va state a casa! Dobbiamo essere più rispettosi" “Non funziona così, dobbiamo essere più rispettosi gli uni degli altri e soprattutto dobbiamo agire come una comunità. La comunità in questo momento ha delle persone fragili che devono essere protette. Si deve proteggere e deve bloccare il contagio, state a casa! State a casa!” Ha detto la Sindaca di Roma, Virginia Raggi in un video pubblicato sul proprio account Facebook. Fonte: Viriginia Raggi Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev