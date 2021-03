(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2021 Raggi: "In Ama nefandezze nei bilanci negli ultimi 15 anni" "Questa è una giornata storica, in Ama sono state fatte nefandezze nei bilanci negli ultimi 15 anni. Abbiamo scoperchiato il vaso di Pandora, c'è un buco da 250 milioni di euro", così Virginia Raggi durante la conferenza per il risanamento e il piano industriale dell'Ama. / Campidoglio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev