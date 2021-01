(Agenzia Vista) Roma, 07 gennaio 2021 Raggi: "Iniziata consegna di 200 nuovi tablet alle scuole di Roma" La sindaca dii Roma Virginia Raggi: "Oggi sono stata in due licei di Spinaceto, nella zona sud di Roma, per iniziare la consegna di 200 nuovi tablet alle scuole della nostra città. Questi dispositivi sono stati donati dall’ambasciata degli Emirati Arabi Uniti a Roma, un regalo che abbiamo deciso di destinare ai licei in periferia in vista del nuovo anno: Tor Bella Monaca, Corviale, Primavalle, Tiburtino III. Per molti ragazzi, che torneranno sui banchi di scuola a partire da lunedì prossimo, saranno uno strumento in più da utilizzare. Insieme al garante dell’Infanzia della Regione Lazio, Jacopo Marzetti, ho avuto il piacere d’incontrare una piccola rappresentanza di studenti e docenti dei licei “Ettore Majorana” e “Plauto”. È stato un bel momento di confronto e dialogo. L’emergenza sanitaria ha imposto nuove regole. Le scuole si sono trovate ad affrontare sfide inaspettate. In questi mesi insegnanti, ragazzi e famiglie si sono confrontati per la prima volta con la didattica a distanza, un banco di prova importante. Grazie a un lavoro di squadra hanno dimostrato che il sistema, nonostante le difficoltà, ha funzionato. Nei prossimi giorni continuerà la consegna dei dispositivi alle scuole. Speriamo che questi tablet possano rappresentare una risorsa e un aiuto in più per il nuovo anno". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev