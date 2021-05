(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2021 "Da oggi parte un nuovo servizio per tutti coloro che vogliono spostarsi in modo ecosostenibile. Si andrà in monopattino con la possibilità di avere un’audioguida personalizzata che vicino ai principali siti di interesse si attiva con spiegazioni in pillole di 60 secondi, coniugando turismo e mobilità sostenibile", così la sindaca Virginia Raggi sul progetto nato in collaborazione tra Helbiz e Vox. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev