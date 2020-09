(Agenzia Vista) Roma, 03 settembre 2020 Raggi presenta concerti gratuiti Opera nella Nuvola all’Eur: "Roma non si ferma" La sindaca, Virginia Raggi, questa mattina, al Roma Convention Center la Nuvola dell'Eur, ha presentato "i Concerti alla Nuvola". Tre spettacoli gratuiti, curati dal Teatro dell’Opera di Roma, che si terranno l’11, il 18 e il 23 settembre. La sindaca è intervenuta affermando "una delle più grandi criticità di questo momento è quello di ripartire, far si che le persone si sentano sicure, non dimenticarci del lavoro e degli ultimi. Mettere insieme tanti temi significa andare a trovare nuove strade in ogni settore. Tante cose - continua - come le conoscevamo prima in questo momento non possono continuare ma possono nascerne altrettante, la capacità di resilienza, nulla è che la capacità di adattamento ai cambiamenti e noi lo stiamo sperimentando. Roma è una città resiliente e lo sta dimostrando anche adesso, stiamo cercando di portare un nuovo modo di fare le cose che ci viene imposto dal Covid senza fermarci. Provare a trovare una sinergia tra due istituzioni che non avevano mai trovato un vero e proprio dialogo, è figlio di questo nuovo modo di fare le cose quindi siamo orgogliosi di presentare un progetto nuovo che vede in uno spazio così contemporaneo la riproposizione di una cultura che contemporanea non è". La Raggi ha concluso dicendo: "Questo progetto "Fabbrica" guarda al futuro degli artisti ed questo è un modo di presentarlo a Roma dicendo abbiate fiducia nel futuro". /Facebook Virginia Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev