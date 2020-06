(Agenzia Vista) Roma, 20 giugno 2020 Raggi presenta “Veloplus”, una bici per il trasporto dei cittadini con disabilità La sindaca di Roma Virginia Raggi ha ricevuto al Campidoglio la “Veloplus”, una bici per il trasporto dei cittadini con disabilità. Si.tratta di un mezzo all’avanguardia che è stato fornito gratuitamente dall’azienda italiana “Aspasso Bike”, in via sperimentale fino al 31 agosto. Facebook Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev