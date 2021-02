(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2021 Raggi: "Risorse e poteri per Roma Capitale degli italiani" "Parlando con una sola voce riusciremo a dotare Roma di risorse e poteri straordinari, come meritano gli italiani per la propria capitale. È necessaria un'azione congiunta anche a livello istituzionale, nel senso che deve vedere unite tutte le istituzioni ai vari livelli. Partiamo da quegli ordini del giorno che, nel novembre del 2019, tutte le forze politiche presenti qui in Campidoglio hanno votato. Quelle proposte le ho inviate immediatamente in Parlamento a nome e in rappresentanza dei consiglieri di tutti gli schieramenti. Era un lavoro di tutti. Il nostro lavoro è stata dato ai presidenti delle Camere, ai capigruppo di Camera e Senato, alla presidenza del Consiglio. E' un bel lavoro, una comune base di partenza: si tratta di strumenti di rapida esecuzioni e già pronti per l'iter parlamentare. Abbiamo l'opportunità di trasformali velocemente in leggi dello Stato". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi nel suo intervento al consiglio straordinario sullo Status di Roma capitale. Comune Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev