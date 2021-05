(Agenzia Vista) Roma, 19 maggio 2021 "La Capitale ha bisogno di una fortissima spinta verso la semplificazione delle norme e delle competenze. Troppo spesso Roma Capitale si trova a gestire situazioni in cui è difficile capire chi fa cosa. Questo non è ammissibile oggi, nè tantomeno domani. Roma deve poter accedere direttamente ai fondi nazionali", così la sindaca di Roma Raggi in audizione alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev