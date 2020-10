(Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2020 Raggi: "Roma ha bisogno di un salto di qualità, col Recovery Fund glielo faremo fare" "Roma necessita di un oggettivo miglioramento, di un salto di qualità. SIamo al lavoro da anni, abbiamo elaborato i progetti che vedete oggi presentati e che, tramite i fondi del Recovery Fund, potranno trovare compimento nel prossimo futuro". Così Virginia Raggi, intervenuta in conferenza stampa martedì 6 ottobre, per presentare il Piano di Sviluppo Resiliente per la città capitolina. /Facebook Virginia Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev