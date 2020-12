(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2020 Raggi: “Spelacchio come metafora di questa città, è un simbolo di rinascita” “Spelacchio è un po’ come la metafora di questa città. Una metafora che in realtà fa vedere una città che sicuramente ha avuto tanti problemi e che è stata tanto derisa e tanto attaccata, ma che piano piano sta rialzando la testa e sta diventando sempre più bella. Così come questa amministrazione”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi in occasione dell’accensione dell’albero di Natale di Roma. Durata: 00_39 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev