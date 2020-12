(Agenzia Vista) Roma, 8 dicembre Raggi: “Spelacchio è come Roma. Rinasce nonostante attacchi e prese in giro” “Spelacchio all’inizio è stato denigrato ma poi ha cominciato a rinascere e ha generare sempre più curiosità fino a diventare amatissimo. Spelacchio è la metafora di Roma e della sua rinascita dopo gli attacchi e le prese in giro” lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi durante la cerimonia di accensione delle luminarie di Spelacchio al Campidoglio. Durata: 00_40 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev