(Agenzia Vista) Roma, 06 marzo 2021 Raggi: "Stop alla vendita di alcolici dopo le 18 ai minimarket" "Non dobbiamo abbassare la guardia. Metteremo in atto ogni misura necessaria a prevenire l’aumento di contagi da coronavirus. Per questo ho firmato una nuova ordinanza per vietare la vendita e l’asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dopo le ore 18 in minimarket, distributori automatici ed esercizi di vicinato", così la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook. / Facebook Virginia Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev