(Agenzia Vista) Roma, 03 gennaio 2021 Raggi sui nuovi mezzi per il Servizio Giardini: “Quando siamo arrivati non c’era nulla” 03-01-2021 “Il Servizio Giardini di Roma Capitale ha nuovi mezzi a disposizione: 27 autocarri e 2 piattaforme aeree, acquistati grazie a un investimento di oltre 1 milione e 200mila euro. Voglio mostrarveli perché si tratta di mezzi e strumenti mai avuti a disposizione, in queste quantità, dal Servizio Giardini” È quanto scrive su Facebook la Sindaca di Roma postando questo video / Facebook Virginia Raggi 01_44 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev