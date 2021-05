Raggi: “Teatro è simbolo di quanto sia importante non arrendersi di fronte a difficoltà”

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2021 “Io credo che la tenacia del teatro sia il simbolo di quanto sia fondamentale non arrendersi di fronte alle difficoltà. Vorrei che questa stagione fosse vista come un segnale di ripartenza, per noi lo è e quindi io vi auguro di venire numerosi per poter godere delle capacità di tutti coloro che lavorano a teatro.” Queste le parole della Sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la presentazione della stagione estiva 2021 del Teatro dell'Opera di Roma al Circo Massimo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev